В России и мире

Крупный производитель шампанского Moet Hennessy останавливает отгрузки в Россию

Один из крупнейших производителей шампанского Moet Hennessy сообщил партнерам о том, что останавливает отгрузки в Россию на неопределенный срок. Как сообщает РБК, новое российское законодательство в целом ставит под угрозу поставки импортных вин.

Прекращение поставок шампанских вин, как объясняется в письме от ООО «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус», связано с поправками в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые были приняты Госдумой в трех чтениях и одобрены Советом Федерации на прошлой неделе, 23 июня. На момент написания компанией письма законопроект еще ожидал подписи президента. Но в пятницу, 2 июля, он был подписан Владимиром Путиным.

Поправки уточняют определения и вносят дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, они исключают использование понятия «шампанское», разрешая применять его лишь в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России. «И обязывают производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в «игристое вино», — поясняется в письме Moet Hennessy.

Изменения в законодательстве потребуют от «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» пересертификации шампанских вин для изменения категории на игристое вино и изменения маркировки продукции. Как сообщает компания, мезоны (производители шампанского) «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка».

Что меняют поправки: