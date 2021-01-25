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Российские власти обсуждают создание на Курилах свободной таможенной зоны

Власти РФ обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в беседе с работниками рыбопромышленной отрасли, сообщает ТАСС.

«Мы обсуждаем на сегодняшний день, в первую очередь, возможности введения здесь режима свободной таможенной территории», - сказал он.

Как пояснил Мишустин, это важно сделать для того, чтобы помочь предприятиям импортировать необходимое оборудование и другие товары.

Кроме того, премьер-министр заявил, что российские власти рассматривают возможность освободить инвесторов на Курильских островах от части налогов.

«Возможно, мы подумаем над тем, чтобы освободить от обязанностей налогоплательщика (предприятия - ред.), которые работают здесь, инвестируют сюда», - сказал он.