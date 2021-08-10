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Премьер-министр Великобритании предложил переименовать себя в бога Борея

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил переименовать себя в честь Борея (бога северного бурного ветра) из-за оказываемой им поддержки возобновляемым источникам энергии, пишет The Guardian.

Во время выступления на Генассамблее ООН британский политик затронул проблему глобального изменения климата. По его словам, Великобритании и Нидерландам удалось построить огромные леса ветрогенераторов в Северном море, которые позволяют производить большое количество энергии. В связи с этим премьер в шутку предложил изменить его имя в честь бога северного ветра и стать «Бореем» Джонсоном, пишет РИА Новости.

Кроме того, политик процитировал афинского драматурга Софокла. «Многие часто ссылаются на Софокла, который заявил, что в мире есть много ужасающих вещей, но нет ничего страшнее человека. Но на самом деле Софокл сказал, что человек – это дейнос, а это не только что-то ужасающее, но и прекрасное – и он был прав», – заключил министр.

Таким образом, Борис Джонсон призвал человечество повзрослеть и заняться проблемами экологии.