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Президент призвал губернаторов держать под личным контролем реализацию нацпроектов

Президент России Владимир Путин призвал губернаторов лично контролировать реализацию национальных проектов, а также поддержку граждан и бизнеса в регионах.

«Я прошу вас держать под личным контролем ход реализации национальных проектов, смотреть, как исполняются на местах принятые меры по поддержке семей с детьми, других категорий граждан, малого и среднего бизнеса», - цитирует его ТАСС.

Глава государства на встрече с губернаторами подчеркнул, что в данном случае на глав регионов возлагается значительная ответственность перед гражданами за выполнение своих обязанностей, которые они должны исполнять «засучив рукава». «Здесь нужно каждый день подтверждать их (граждан – ред.) доверие, работать для них, ради них, и с сердцем, и с душой доказывать, что вы на своем месте и достойны такого поста. И конкретными делами доказывать выполнимость предвыборных программ и обещаний. Нужно нацеливать и свои управленческие команды на обязательное решение наиболее острых социальных, экономических проблем в регионах. И конечно, на обеспечение его эффективного, динамичного развития», - уточнил он.

Владимир Путин особо отметил определенный ряд необходимых для реализации задач в регионах, к которым относятся диспансеризация и медицинская реабилитация граждан, переболевших коронавирусом, а также решение вопросов занятости населения. «Имею в виду модернизацию первичного звена здравоохранения, расселение ветхого жилья и благоустройство городских и сельских территорий, газификацию домовладений, а также строительство и модернизацию дорог, объектов транспортной и социальной инфраструктуры, включая капитальный ремонт в предстоящие пять лет более семи тысяч школьных зданий», - добавил он.