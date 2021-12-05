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Верховный суд РФ разрешил выписывать штрафы за отсутствие маски по фото нарушителя

По делам о нарушении «масочного» режима можно не проводить расследование и не назначать экспертизы, достаточно протокола и фотофиксации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление коллегии по административным правонарушениям Верховного суда РФ.

Суд рассмотрел кассационную жалобу продуктового магазина из московского района Люблино. Управа района пришла в него с проверкой и увидела продавца без маски. На магазин составили протокол, и суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей по части 1 статьи 20.6.1 (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). Представитель магазина не согласился со штрафом и продолжил оспаривать его вплоть до Верховного суда, указав, что райсуд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых. Однако ВС РФ согласился с выводами районного суда, отметив, что в данном случае для установления виновности нет «необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике».

«Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора), обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу, отвечающим требованиям, предъявляемым к такого вида доказательствам названным кодексом», - говорится в постановлении.

Соответственно, отметили в суде, в административном расследовании тоже нет необходимости, поскольку оно «проводится только в тех случаях, когда осуществляется экспертиза или иные, требующие значительных временных затрат процессуальные действия».