В России и мире

Вакцинация дает самый стойкий эффект у переболевших COVID-19 - Мясников

Вакцинация дает особенно стойкий эффект у переболевших коронавирусом. При этом она защищает и от нового штамма «омикрон», заявил главный врач 71-й городской московской больницы Александр Мясников.

В своем Telegram-канале врач напомнил, что после второй дозы вакцины защитные антитела появляются через три недели, а после ревакцинации третьей дозой увеличение уровня защитных антител происходит через две-три недели.

Мясников считает, что в феврале может начаться очередной рост заболеваемости коронавирусом. Поэтому призывает всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку. А если уже прошло полгода после полного курса прививок, то ревакцинироваться, пишет «Российская газета».