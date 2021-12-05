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В центре Минска обрушилась пешеходная часть моста

Пешеходная часть моста обрушилась над улицей Немига в Минске в ночь на 8 января. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время ведутся демонтажные работы, пишет ТАСС. «Наша задача - в течение дня завершить демонтаж обрушившихся конструкций. За неделю - разобрать весь путепровод. Строительство нового будет начато оперативно, но работы займут несколько месяцев. Они будут вестись круглосуточно», - сообщил зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

По его словам, предварительная версия обрушения пешеходной части моста через улицу Немига - усталость конструкций в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температуры. На месте обрушения работают следователи.

На данный момент из-за обрушения перекрыто движение транспорта и часть пешеходных путей вблизи станции метро «Немига».