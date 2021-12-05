В России и мире

Ученые создали часы для определения уровня стресса

Ученые создали часы для определения уровня стресса, которые будут полезны людям с психическими расстройствами. Как пишет ferra.ru, человеческий организм реагирует на стресс выработкой гормона кортизола. Ученые разработали часы, которые точно, неинвазивно и в режиме реального времени могут оценивать уровень кортизола в поте.

Ученые считают, что эта функция может быть полезна, например, людям с психическими расстройствами. Новые умные часы оснащены полоской специальной тонкой клейкой пленки, которая собирает крошечные капельки пота. Прикрепленный датчик обнаруживает кортизол с помощью сконструированных цепочек ДНК, называемых аптамерами. Когда кортизол присоединяется, аптамер меняет форму таким образом, что его может регистрировать датчик.

Исследователи отметили, что люди вступают в эру индивидуального мониторинга, когда вместо того, чтобы идти к врачу для проверки, можно изучать данные гаджетов.