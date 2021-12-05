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Выброшенное из окна кресло убило российскую пенсионерку. ВИДЕО 18+

Женщина 1941 года рождения в Новосибирске скончалась от упавшего с седьмого этажа кресла – старую мебель через окно выбрасывали квартиросъемщики, сообщает СУСК по Новосибирской области и главк МВД.

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Около 6.00 (2.00 мск) местного времени в четверг в полицию поступило сообщение об обнаружении тела пожилой женщины у подъезда дома в Железнодорожном районе Новосибирска. Полицейские в ходе поквартирного обхода установили предполагаемых виновников произошедшего – жильцов съемной квартиры на седьмом этаже.

«Мужчина 2002 года рождения и женщина 1998 года рождения сбрасывали старую мебель через окно седьмого этажа. Одно из кресел упало на голову пожилой женщине, которая вышла в это время на улицу с собакой. В результате полученных травм потерпевшая 1941 года рождения скончалась на месте», - приводит сообщение следственного управления СК РИА Новости.

Квартиросъемщиков доставили в полицию. Следователи СК возбудили в их отношении уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фигурантам грозит до двух лет лишения свободы.