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День Интернета отмечают в России 30 сентября

День Интернета отмечают в России 30 сентября. Как уточняет calend.ru, на международном уровне праздник, посвященный Интернету, пытались ввести несколько раз в разные даты, но ни одна из них так и не стала традиционной. В России же «прижилась» дата 30 сентября.

Все началось с того, что в 1998 году московская фирма IT Infoart Stars разослала фирмам и организациям предложение поддержать инициативу, состоящую из двух пунктов: назначить 30 сентября «Днем Интернета», ежегодно его праздновать и провести «перепись населения русскоязычного Интернета».

По данным той переписи, в 1998 году доступ к Интернету имел миллион россиян. Впервые российский День Интернета отметили в московском «Президент-отеле» с участием представителей крупных провайдеров, компьютерных фирм и информационных агентств.

Сегодня Интернет стал неотъемлемой частью жизни россиян. По данным исследований Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) последних лет, число жителей страны, пользующихся Интернетом ежедневно, составляет порядка 96,7 млн человек, и это количество с каждым годом увеличивается. Лидером по проникновению Интернета является Москва, где сетью пользуются более 75% жителей.

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Причём большинство пользователей, вне зависимости от возраста, считают, что без всемирной паутины их жизнь изменится значительно, и уверены, что Интернет принес больше хорошего, чем плохого.

Согласно данным экспертов, в 2020 году беспроводной доступ в Интернет покрыл 85% планеты, количество подключенных к нему устройств превысило 50 миллиардов. По прогнозам, к 2041 году пропускная способность сетей увеличится в 500 раз.

В 1998 году Всемирный день Интернета санкционирован папой Иоанном Павлом II. Святой покровитель Интернета пока еще не утвержден официально, хотя с 2003 года таким считается святой Исидор Севильский, испанский епископ, живший в 560—636 годах. Его считают первым энциклопедистом, который оказал значительное влияние на историю средних веков. Поэтому во многих странах мира праздник сети отмечается 4 апреля — в день вознесения святого Исидора Севильского.

В ряде государств существуют также национальные Дни Интернета. Обычно они приурочены к каким-либо событиям, связанным с введением Интернета в этой стране. Так, в России отмечается ещё и День рождения Рунета 7 апреля. Кроме того, в последнее воскресенье января мировое сообщество отмечает «Международный день без Интернета».