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Россиянам посоветовали не публиковать некоторые данные о себе в Сети

Пользователи социальных сетей, которые держат аккаунты открытыми, могут по неосторожности или по незнанию публиковать там данные о себе, которые, на первый взгляд, не представляют никакого риска. Однако мошенникам достаточно минимальной информации о человеке, чтобы узнать остальное, рассказал юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

По его словам, именно по это причине нужно держать свои аккаунты закрытыми, а внутри них не публиковать следующую информацию:

номер мобильного телефона,

e-mail (адрес электронной почты),

ник в Telegram,

дату рождения,

адрес,

ИНН,

Номер автомобиля (включая фото номеров),

Bitcoin-кошелёк.

Эксперт отметил, что злоумышленники смогут проверить и собрать информацию о человеке, имея что-то из вышеперечисленного, за считанные секунды. Для пробива и сбора информации используются Telegram-боты. Большинство ботов опирается на открытые источники, для чего эксплуатируют API различных служб и интернет-ресурсов. Другие используют слитые базы данных, хотя информация в них и может устаревать, сообщает «Прайм».

Иногда получение информации таким путем мошенникам не будет стоить ничего, в других случаях они платят совсем небольшие суммы.

«Глубина найденной информации будет зависеть от оставленного человеком цифрового следа. Чем больше вы наследили, тем больше информации о вас соберут. А добытой информации будет достаточно для использования её в целях социальной инженерии или для шантажа. Поддастся ли человек на уловки мошенников, будет зависеть в том числе и от его финансовой грамотности», — уверяет специалист.

Он предупредил, что защититься от подобных действий сложно: «Даже у вас будет чистый и закрытый аккаунт в "ВКонтакте" или "Одноклассниках", мошенники могут попытаться собрать всю информацию о вас, зная лишь ник в соцсетях».