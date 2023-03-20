Трое подростков провалились под лед в Тверской области, один из них погиб

Трое подростков провалились на пруду под лед в населенном пункте Мермерины Калининского района Тверской области 9 апреля, сообщает Telegram-канал прокуратуры региона.
Фото: Telegram-канал прокуратуры Тверской области
Двоих мальчиков очевидцы извлекли живыми, один подросток погиб.
«Установление всех обстоятельств и причин произошедшего контролируется прокуратурой Калининского района. По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних», - добавили в ведомстве.