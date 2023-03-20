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Дрон-разведчик едва не сорвал взлёт самолёта авиакомпании «Победа» в Москве

Дрон-разведчик едва не сорвал взлёт самолёта авиакомпании «Победа» направлением Москва – Владикавказ. Он опасно планировал в районе аэропорта Шереметьево — ровно в траектории движения воздушного судна.

По словам пилота рейса DP 6905, ЧП произошло 25 апреля в районе 12:30. В момент набора высоты капитан воздушного судна заметил белый коптер — на высоте около 600 метров (2000 футов), над железнодорожной станцией Шереметьевская, сообщает Telegram-канал Mash.

Экипаж оперативно сообщил о внештатной ситуации диспетчеру, взлёт прошёл успешно. Сейчас СБ аэропорта и полиция устанавливают точку запуска дрона и его владельца.

Напомним, утром 19 апреля беспилотник нашли на территории международного аэропорта имени княгини Ольги в Пскове. На место были сразу вызваны сотрудники спецслужб и взрывотехники. Никаких взрывных веществ не обнаружено. После просмотра камер наблюдения выяснилось, что этот беспилотник летал над аэропортом ещё вечером 18 апреля.

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Позже сотрудники спецслужб нашли мужчину, который запустил квадрокоптер.