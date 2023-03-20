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В Эстонии могут признать однополые браки

Министерство социальных дел Эстонии в четверг направило на междведомственное согласование законопроект, согласно которому в будущем в брак смогут вступить два совершеннолетних человека независимо от пола, сообщает пресс-служба министерства.

«Разработанные поправки предусматривают в том числе внесение изменений в закон о семье. Если сейчас в нем сказано, что брак заключается между мужчиной и женщиной, то в будущем вступать в брак станут два физических лица, независимо от их пола», - говорится в сообщении.

По словам министра Сигне Рийсало, принятие закона о совместном проживании в 2014 году стало важным шагом к обеспечению равных возможностей для всех жителей страны, пишет РИА Новости. Но полная реализация этого закона требовала принятия многочисленных прикладных актов и этот вопрос постоянно откладывался. «Теперь мы положим конец этой путанице, а также хотим ввести принцип брачного равенства, то есть разрешить двум взрослым людям вступать в брак независимо от их пола», - приводит пресс-служба слова Рийсало.