В России и мире

Уголовное дело возбудили после гибели четырех человек из-за кипятка в московском торговом центре

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшие по не осторожности смерть двух или более лиц) после гибели четырех человек при прорыве трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

«По данным следствия, 22 июля 2023 в одном из торговых центров на западе Москвы произошел прорыв трубы с горячей водой, в результате чего от полученных повреждений погибли четверо человек», — сказано в сообщении.

Максимальное наказание по части 3 статьи 238 УК России предусматривает лишением свободы на срок до десяти лет.

Шестиэтажный ТЦ «Времена года» площадью свыше 62 тысяч квадратных метров на западе Москвы открыт в 2007 году. Согласно данным сайта, в ТЦ расположено более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном.

О прорыве трубы с горячей водой и эвакуации из ТЦ стало известно в районе 15:30. Сообщалось, что, по предварительным данным, пострадали около 70 человек. При этом несколько человек оставались заблокированными на втором этаже здания — им не давал выйти сильный напор кипятка.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате инцидента погибли четыре человека. Источник РБК в правоохранительных органах уточнял, что ЧП произошло на кухне ресторана, прорвало трубу с горячей водой, пострадало три человека из персонала кухни.