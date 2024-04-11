В России и мире

Расходы на оборону в мире достигли рекорда за всю историю

Мировые траты на оборону достигли рекорда за всю историю, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в отчете.

«Общие мировые траты на оборону достигли 2443 миллиардов долларов в 2023 году… траты достигли наивысшего уровня, которые когда-либо фиксировал SIPRI», - говорится в релизе института.

Отмечается, что в десятку стран, потративших на оборону больше всего в 2023 году, вошли США, Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония.

По данным SIPRI, на две страны с самыми большими расходами в этой сфере – США (916 миллиардов) и Китай (296 миллиардов) – приходится около половины всех мировых трат на оборону. При этом в 2023 году США нарастили свои военные траты на 2,3%, а Китай – на 6%.

Траты России на оборону, по данным института, в 2023 году выросли на 24% по сравнению с 2022 годом и составили 109 миллиардов долларов, при этом с 2014 года военные траты России выросли на 57%, пишет РИА Новости.

Украина заняла восьмую строчку по объему военных трат в 2023 году с показателем 64,8 миллиарда долларов, при этом с 2014 по 2023 год военные траты Киева выросли на 1270%.

Самый большой процентный рост военных расходов в 2023 году продемонстрировала Демократическая Республика Конго, за год военные траты страны увеличились на 105%.