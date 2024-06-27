Происшествия

Почти 10 миллионов рублей перевела псковичка мошенникам

9 миллионов 900 тысяч рублей выманил мошенник у псковички. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

С 15 мая по 6 июня неизвестный под видом сотрудника правоохранительных органов с использованием мессенджера вошел в доверие к жительнице города Пскова, после чего убедил ее перечислить денежные средства в сумме 9 900 000 рублей на безопасный счет, похитив их.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Санкция части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.