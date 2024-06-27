Общество

Житель Локнянского округа оплатил долг по налогам после вмешательства судебного пристава

45-летний житель Локнянского округа оплатил долг по налогам в размере свыше 200 тысяч рублей после предпринятых судебным приставом мер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Судебный пристав-исполнитель арестовал деньги в банке, запретил регистрационные действия в отношении транспортного средства и ограничил в праве выезда за пределы Российской Федерации. Принятые меры повлияли на должника, и он оплатил сумму задолженности в полном объеме.

Все ограничительные меры были сняты.