Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ENERGY кешбэк-игра
Кабельный потенциал
топ заведений для выпускников
кадры решают всё
очаги культуры
обзор
оксана филиппова интервью
где в Пскове получить права
баня «Гельдт» долгожданное открытие
ковать кадры пока горячо
дело ФАПное
карта отдыха и туризма
модульный отдых
экзотика агротуризм
Господин Рейтингомер
Оплатить ЖКХ через Госуслуги
 
 
 
ещё Общество 27.06.2024 09:550 Весь Северо-Запад России окажется во власти 30-градусной жары 27.06.2024 18:200 Штат Псковской станции скорой медицинской помощи пополнят 12 фельдшеров 27.06.2024 18:000 Гарнизонный развод нарядов росгвардейцев прошел в Пскове 27.06.2024 17:500 Жители Псковской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Стимул мечты — это ты!» 27.06.2024 17:490 Сборную экскурсию по музею-квартире Юрия Спегальского проведут экскурсоводы Псковского музея 27.06.2024 17:470 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 июня
 
 
 
Самое популярное 20.06.2024 14:580 Муж убил жену в доме на улице Юности в Пскове 21.06.2024 10:580 Женщина умерла на площади Ленина в Пскове 20.06.2024 10:450 Пятый этаж дома на улице Юности в Пскове залит кровью. ФОТО 25.06.2024 14:049 Новый мост планируют построить в Пскове 20.06.2024 07:200 «Сарай сложился и машины побиты»: невельчане делятся последствиями торнадо
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Житель Локнянского округа оплатил долг по налогам после вмешательства судебного пристава

27.06.2024 17:45|ПсковКомментариев: 0

45-летний житель Локнянского округа оплатил долг по налогам в размере свыше 200 тысяч рублей после предпринятых судебным приставом мер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Судебный пристав-исполнитель арестовал деньги в банке, запретил регистрационные действия в отношении транспортного средства и ограничил в праве выезда за пределы Российской Федерации. Принятые меры повлияли на должника, и он оплатил сумму задолженности в полном объеме.

Все ограничительные меры были сняты.

Теги: #налоги #приставы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы организацией дорожного движения в Пскове?
В опросе приняло участие 105 человек
27.06.2024, 18:200 Штат Псковской станции скорой медицинской помощи пополнят 12 фельдшеров 27.06.2024, 18:000 Гарнизонный развод нарядов росгвардейцев прошел в Пскове 27.06.2024, 17:570 Мальчика на самокате сбил автомобиль в Пскове 27.06.2024, 17:560 Митрополит Арсений посетил строящийся храм святых страстотерпцев цесаревича Алексия и праведного врача Евгения Боткина
27.06.2024, 17:550 Выставка графики «митька» Виктора Тихомирова пройдет в рамках кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове 27.06.2024, 17:520 Девушку-водителя госпитализировали после опрокидывания автомобиля в Псковском районе 27.06.2024, 17:500 Жители Псковской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Стимул мечты — это ты!» 27.06.2024, 17:490 Сборную экскурсию по музею-квартире Юрия Спегальского проведут экскурсоводы Псковского музея
27.06.2024, 17:490 Почти 10 миллионов рублей перевела псковичка мошенникам 27.06.2024, 17:470 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 июня 27.06.2024, 17:450 Житель Локнянского округа оплатил долг по налогам после вмешательства судебного пристава 27.06.2024, 17:390 Прививка от демократии
27.06.2024, 17:340 Мужчина пытался подкупить таможенника в Пыталовском районе 27.06.2024, 17:210 «Беседка»: До чего дошел прогресс — AI поможет чиновникам? ВИДЕО 27.06.2024, 17:210 В Пскове продолжается мусорный коллапс, отходы не вывозят три дня 27.06.2024, 17:130 Компании, передавшей Грацкому в качестве взятки дорогостоящий автомобиль, грозит многомиллионный штраф
27.06.2024, 17:060 Домовладения газифицировали в порховском селе Славковичи 27.06.2024, 16:460 Аналитика Yota: россияне до 30 лет получают больше всего спам-звонков 27.06.2024, 16:394 Бастрыкин о Псковской области: Мужики водкой заливаются и по грибы ходят, чтобы закуска была 27.06.2024, 16:210 Американский кокер-спаниель не смог попасть в Россию через госграницу в Псковской области
27.06.2024, 16:140 «Три мудреца»: Terra incognita — cтабильность и безопасность в эпоху турбулентности. ВИДЕО 27.06.2024, 16:040 Володин заявил, что Бастрыкин словами о «Госдуре» оскорбил народ 27.06.2024, 15:590 Более 10 переломов, разорвана печень: порхович до смерти избил знакомого и отправился за решетку 27.06.2024, 15:400 ЗАО «ЗЭТО» приглашает выпускников средних школ
27.06.2024, 15:370 В Псковской области проходят детские мероприятия в рамках проекта «Культура для школьников» 27.06.2024, 15:290 Более 60 тысяч человек уже посетили фестиваль «Виноград» в Пскове 27.06.2024, 15:250 Минобрнауки предложило обеспечить стипендией студентов с детьми 27.06.2024, 15:180 Псковский малый бизнес нарастил спрос на работников и увеличил зарплаты
27.06.2024, 15:140 Восемь золотых медалей привезли псковички с Summer Fest в Москве 27.06.2024, 15:120 Axenix стандартизировал работу над флагманским продуктом In.Plan с помощью Яндекс Трекера 27.06.2024, 15:030 В Великих Луках второй день подряд сбивают пешеходов 27.06.2024, 14:580 Власти подсчитали, сколько алкоголя выпили жители Псковской области в 2023 году
27.06.2024, 14:471 80-летие освобождения от немецких захватчиков отмечает муниципалитет-побратим Псковского района в Белоруссии 27.06.2024, 14:411 Бои роботов и коптеров прошли в Пскове 27.06.2024, 14:320 Высокая пожарная опасность ожидается в Псковской области 27.06.2024, 14:240 Выездную диспансеризацию проведет Псковская городская больница 29 июня
27.06.2024, 14:143 Михаил Ведерников предложил провести Форум регионов Беларуси и России в Псковской области 27.06.2024, 14:070 Развлекательные площадки будут работать на историческом фестивале «Хельга» 27.06.2024, 14:040 Выходцев из стран Северной Африки задержали псковские пограничники 27.06.2024, 13:490 Дмитрий Белюков на ВДНХ: Великие Луки имеют богатую историю
27.06.2024, 13:431 Михаил Ведерников представил опыт Псковской области в развитии двустороннего сотрудничества на Форуме регионов Беларуси и России 27.06.2024, 13:370 О насыщенном сезоне благоустройства в пушкиногорской Иссе рассказал Армен Мнацаканян 27.06.2024, 13:321 Мусороуборочная камера горела в псковской девятиэтажке 27.06.2024, 13:290 Законодательные органы Псковской и Могилёвской областей заключили соглашение о сотрудничестве на Форуме регионов Беларуси и России
27.06.2024, 13:251 Пассажирский самолет впервые вылетел из Пскова в Махачкалу 27.06.2024, 13:210 О внедрении цифрового профиля пациента в Псковской области рассказал Виталий Рахманов 27.06.2024, 13:190 Движение транспорта прекратят на участке автодороги Быстроникольское – Черская с 8 по 21 июля 27.06.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Terra incognita — cтабильность и безопасность в эпоху турбулентности
27.06.2024, 12:560 Комитет Госдумы не поддержал запрет продажи алкоголя в прикассовой зоне магазина 27.06.2024, 12:420 33-градусная жара ожидается в Псковской области 28 июня 27.06.2024, 12:320 Новгородцы знакомятся с лучшими практиками Псковской области в социальной сфере 27.06.2024, 12:240 Польша и страны Балтии призвали ЕС построить линию обороны длиной 700 км
27.06.2024, 12:160 Гармонисты открыли концертную программу в День Великих Лук на ВДНХ 27.06.2024, 12:162 Россияне будут больше платить за авиабилеты 27.06.2024, 12:111 Огромная пробка образовалась на трассе в Неёлово из-за ДТП 27.06.2024, 12:060 Баскетболисты псковской спортшколы присоединились к марафону «Сила России»
27.06.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: До чего дошел прогресс — AI поможет чиновникам? 27.06.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 июня 27.06.2024, 11:571 День города Великие Луки вызвал ажиотаж на ВДНХ 27.06.2024, 11:500 «Зверьё моё»: Собаки на службе в УФСИН. ВИДЕО
27.06.2024, 11:362 Первый самолет из Махачкалы прилетел в Псков 27.06.2024, 11:250 Диетолог рассказал о том, кому особенно полезен творог 27.06.2024, 11:220 Игорь Иванов возглавил профсоюзную делегацию Псковской области на форуме регионов Беларуси и России 27.06.2024, 11:182 ПсковГУ опустился в двух категориях Национального рейтинга университетов
27.06.2024, 11:090 Ещё один дом в Печорах готов перейти под управление «Нового квартала» 27.06.2024, 11:000 Псковская делегация принимает участие в XI форуме регионов России и Беларуси 27.06.2024, 10:560 «Три мудреца»: Terra incognita — cтабильность и безопасность в эпоху турбулентности 27.06.2024, 10:440 Артиллерийский снаряд нашли в Псковском районе
27.06.2024, 10:380 В действиях директора нацпарка «Себежский» усмотрели более тяжкое преступление 27.06.2024, 10:270 ВТБ и М2 выяснили, какие квартиры продаются быстрее  27.06.2024, 10:190 В Госдуме предложили отменить госпошлину на заключение брака 27.06.2024, 10:130 Мужчина погиб при пожаре в нежилом доме в Пскове
27.06.2024, 10:050 «Беседка»: До чего дошел прогресс — AI поможет чиновникам? 27.06.2024, 09:550 Весь Северо-Запад России окажется во власти 30-градусной жары 27.06.2024, 09:400 Приготовить средневековую похлебку смогут гости фестиваля «Довмонт Псковский» 27.06.2024, 09:150 Приставы взыскали 30,1 млрд рублей алиментов за пять месяцев 2024 года
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru