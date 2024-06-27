Культура

Режим работы Приказной палаты в Пскове изменился 28 июня

Режим работы Приказной палаты в Пскове изменился 28 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Экспозиция «Приказная палата – административный центр Пскова и Псковской земли XVII - нач. XVIII вв.» (2 этаж Приказной палаты) закрыта для посещения 28 июня с 14.00 до 15.00 в связи с проведением мероприятия.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Просим учитывать это при посещении Псковского кремля», – отметили в музее.