Происшествия

Пскович отделался штрафом за незаконное приобретение наркотиков

Псковича оштрафовали за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере (часть 1 статьи 228 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что пскович незаконно приобрел с помощью мессенджера наркотическое средство массой 0,50 грамма с целью личного употребления, забрал на участке местности в районе переулка Псковстроя в городе Пскове.

При переходе железнодорожных путей мужчина был задержан сотрудниками Псковского ЛО МВД России на транспорте в районе железнодорожного перегона «Любятово-Черняковицы» с последующим изъятием наркотического средства.

Суд признал его виновным и с учетом совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств назначил наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.