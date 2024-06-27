Общество

Гарнизонный развод нарядов росгвардейцев прошел в Пскове

Гарнизонный развод нарядов вневедомственной охраны Росгвардии, отрядов ОМОН «Кром» управления Росгвардии и СОБР «Гепард» управления Росгвардии, заступающих на службу по охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности на территории Псковской области, прошел в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Руководство управления Росгвардии по Псковской области акцентировало внимание на качественную организацию подготовки личного состава к несению службы на постах и маршрутах патрулирования и службы дежурных резервов специальных подразделений Росгвардии, и незамедлительное реагирование на обращения граждан.

В ходе развода проверена готовность росгвардейцев к выполнению служебных задач и доведена оперативная обстановка.

Врио начальника управления полковник полиции Алексей Васильев отметил добросовестность исполнения служебных обязанностей сотрудниками Росгвардии, принимающих участие в обеспечении охраны общественного порядка, положительную совместную работу с правоохранительными органами региона и как результат отсутствие фактов нарушения общественного порядка.