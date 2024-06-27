Общество

Управляющая компания «Новый квартал» приступила к благоустройству дома в Печорах

Управляющая компания «Новый квартал» приступила к благоустройству прилегающей территории многоквартирного дома на Октябрьской площади в Печорах. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в управляющей компании.

Сотрудники ликвидировали заросли кустарника, которые закрывали обзор жителям первого этажа и в целом создавали неудобства для собственников квартир в многоэтажке, расположенной в самом центре города.

«Теперь территория выглядит ухоженной и красивой. В ближайшее время сюда привезут плодородную землю, договорённости уже достигнуты. Будем подсыпать придомовую территорию и засеивать новый аккуратный газон. Также в летний период наши сотрудники производят своевременный покос травы, следят за состоянием общедомового имущества и производят все необходимые работы, находящиеся в зоне ответственности управляющей компании. Работы по благоустройству прилегающих территорий продолжаются. Вместе сделаем дворы комфортнее и краше!» - рассказали в управляющей компании.