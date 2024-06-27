Общество

В Госдуме призвали усилить контроль за препаратами для абортов

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендует Росздравнадзору усилить контроль за препаратами для медикаментозного прерывания беременности в целях недопущения самостоятельного использования вне специализированных медицинских организаций.

«Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения... обеспечить усиление контроля за обращением и реализацией лекарственных препаратов для медикаментозного прерывания беременности в целях недопущения самостоятельного использования вне специализированных медицинских организаций», - сказано в рекомендациях.

Также Минздраву рекомендуется усилить профилактическую работу, направленную на повышение осведомлённости населения по вопросам охраны репродуктивного здоровья и профилактики абортов, пишет РИА Новости.

Данные рекомендации подготовлены по итогам круглого стола и отражают точку зрения его участников.