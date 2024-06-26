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В чем задача детского телевидения, рассказала специалист

28.06.2024 08:00|ПсковКомментариев: 0

Детское телевидение – это не только развлечения, но также воспитание и развитие, отметила главред телеканала «Карусель» Вера Оболонкина.

Задачей детского телевидения было и остается не только развлекать, но также развивать и воспитывать, рассказала главный редактор детского федерального телеканала «Карусель» Вера Оболонкина.

«Во всю детскую анимацию это однозначно вложено. И в программах наших есть и развивающее, и развлекательное. Для того, чтобы ребенок смотрел, детское телевидение в любом случае должно быть развлекательным – если это не весело, то это бесполезно. У нас есть много познавательных проектов, которые обучают, развивают детей, учат контактировать с друзьями, со сверстниками, учат, например, интересно играть. На мой взгляд, это тоже часть воспитания. Есть у нас и семейные проекты – например, программа "Еда как в сказке". Там ведущая вместе со своими дочками готовит и одновременно читает сказки – то есть они готовят по сказкам народов России. Достают оттуда рецепты и каждое воскресенье новое блюдо готовят. И при этом они вспоминают сказки, а ведь в сказках очень много мудрости», – отметила Вера Оболонкина в программе Ксении Мишоновой.

Часто детям, в том числе самым маленьким, старшие позволяют смотреть видео на мобильных гаджетах, пишет радио Sputnik. Этот процесс обязательно нужно контролировать, посоветовала главред детского телеканала.

«Мы прекрасно понимаем, что дети чаще и чаще смотрят "два экрана". Мы видим все исследования, что в интернете все больше и больше наших зрителей, да и вообще всех зрителей... Но интернет – это серфинг, можно куда угодно заплыть», – предупредила Вера Оболонкина.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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