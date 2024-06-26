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Юрист рассказал о новой схеме обмана при покупке жилья у пожилых людей

В Московском регионе участились случаи нового вида мошенничества при покупке вторичного жилья, когда пожилые продавцы получают деньги за квартиру, а затем заявляют, что средства присвоены злоумышленниками, и пытаются оспорить сделку, рассказал практикующий юрист Вадим Шабалин.

Он привел недавний пример, когда пожилая москвичка продала квартиру, а после получения денег в банке заявила об их краже (она якобы отдала деньги представителям «силовых структур»), отказывается съезжать с жилплощади и не пускает туда нового собственника.

Акт приема-передачи квартиры подписать не успели и это может стать проблемой для добросовестного покупателя: скорее всего, женщина в ближайшее время наймет адвоката и будет добиваться признания сделки недействительной, считает Вадим Шабалин.

Он напомнил, что договор купли-продажи считается исполненным при соблюдении четырех условий: перехода права собственности, полностью выполненных расчетов, передачи продавцом расписки о получении денег и подписания акта приема-передачи. Если бы акт был подписан, то, скорее всего, в гражданском судопроизводстве перспектив дело бы не имело, но в противном случае договор считается неисполненным, и у продавца гораздо больше шансов оспорить сделку. И тогда покупатель остается без квартиры и денег, пояснил юрист.

«У меня это уже пятый случай в практике в этом году. Довольно-таки распространенная схема мошенничества. Я это в отдельных случаях называю "старики-разбойники"», - сказал Шабалин, пояснив, что на практике речь может идти как о действительном хищении злоумышленниками денег у пожилого продавца, так и о сознательном участии последнего в мошеннической схеме.

Покупатели, по его словам, должны обязательно насторожиться, если квартира продается по явно заниженной цене и есть требование о проведении расчетов непременно наличными. Все это может быть индикатором того, что либо продавца ведет мошенник, либо он сам находится в мошенническом сговоре или выступает инициатором аферы, пишет РИА Новости.

Покупку жилья у пожилых владельцев юрист советует проводить с обязательным участием нотариуса и психиатрическим освидетельствованием продавца в день сделки. Также снизить риски поможет безналичный расчет и быстрое подписание акта приема-передачи жилья, лучше всего сделать это в день проведения платежа, заключил Вадим Шабалин.