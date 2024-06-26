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Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать участки в селах в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жителям республики, а также россиянам и украинцам следует подумать о том, чтобы купить участки в неперспективных белорусских селах по выгодным ценам.

«Уважаемые белорусы и самые близкие наши друзья из Украины и России, подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах», - сказал Лукашенко на республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») в Могилевской области, его слова приводит в субботу белорусское агентство Белта.

По словам белорусского президента, это позволит сохранить маленькие и средние деревни.

«Вы знаете, что деревня у нас спасена. Мы строим более полутора тысяч агрогородков, уже определено, где они будут. У нас остались средние и совсем маленькие деревушки... Это же прекрасные места, чудо места. Они не должны погибнуть - вот эти средние деревеньки, маленькие. А кто их восстановит, кто их сохранит? Мы с вами!» - призвал Лукашенко.

Белорусский президент особенно отметил горожан, призывая их покупать участки в селах, пишет РИА Новости.

«Вы должны возродить эти деревеньки. Пусть у вас там будет дача. Ведь это 40-50 соток земли - это немалый кусок. В городе или возле города вы в лучшем случае получите всего шесть соток для этого дачного участка. А здесь 40-50... Делайте потому, что у вас есть дети и они должны ходить босиком по земле. Поторопиться надо и потому, что завтра этих участков уже не будет»,- подчеркнул он.

Лукашенко пояснил, что россияне и украинцы с удовольствием покупают землю в Белоруссии и приезжают сюда «за спокойствием и тишиной».