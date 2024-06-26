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Эксперт перечислил признаки некачественных солнцезащитных очков

На что надо обращать внимание при выборе солнцезащитных очков, объяснил эксперт в сфере оптики, член Международной оптической ассоциации Алексей Иванов.

Яркое солнце доставляет дискомфорт, но плохо сделанные очки могут нанести даже больший вред зрению, чем их отсутствие, предупредил эксперт в сфере оптики, член Международной оптической ассоциации Алексей Иванов.

«Некачественные линзы могут пропускать вредное для глаз ультрафиолетовое излучение и искажать объекты, это опасно. Если мы смотрим через затемненную линзу без защиты от ультрафиолета, то мы как бы обманываем глаз ложным затемнением. Глаз перестает щуриться – а это является физиологическим механизмом защиты, – соответственно, весь ультрафиолет попадает в расширенный зрачок. Это может привести к достаточно тяжелым последствиям – поражению сетчатки, ухудшению зрения, а также к долгосрочным осложнениям, вплоть до катаракты», – отметил Алексей Иванов.

Он рекомендовал приобретать очки только в специализированных магазинах, пишет радио Sputnik.

«Покупать солнцезащитные очки нужно только в авторизованных "оптиках". Просите, чтобы при вас проверили уровень прохождения ультрафиолета в конкретных очках. Выбирайте очки, которые имеют обозначение UV380 или UV400 с затемнением третьей-четвертой категории. Выбирать оправу необходимо с правильной посадкой, чтобы солнечные лучи не могли попасть в глаз. И самое главное – не экономить на очках. Я бы обратил внимание на категорию от двух тысяч рублей и выше. Чем выше стоимость очков, тем выше шанс того, что они будут защищать ваши глаза», – пояснил эксперт.

Используя поляризующие очки, следует учитывать особенности этой технологии, продолжил Алексей Иванов.



«Поляризующая пленка – это замечательная технология, которая позволяет отсекать лишний спектр лучей. Но она не всем подходит, потому что действует как жалюзи. Например, если едете в машине в солнечную погоду, то после дождя вы просто не увидите лужу, от которой отражается солнышко. От поляризации за рулем лучше отказаться», – считает Алексей Иванов.

Очки обязательно нужно хранить в футлярах, чтобы не было механических повреждений, напомнил эксперт.