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Рождество Иоанна Предтечи отмечают православные христиане 7 июля

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – один из великих христианских праздников, который отмечается всем православным миром 7 июля по новому стилю. В этот день верующие вспоминают, как в семье иудейского священника Захарии и его жены Елисаветы родился будущий пророк, который предскажет пришествие Мессии — Иисуса Христа, а потом крестит его в водах реки Иордан.

О детских годах Иоанна известно только по рассказу евангелиста Луки. Иоанн был сыном священника Захарии (из рода Аарона) и праведной Елисаветы (из рода царя Давида) — пожилой бесплодной пары. Как повествует евангелист Лука, архангел Гавриил, явившись его отцу Захарии в Храме, возвестил о рождении у него сына, сказав «многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей». Захария выразил недоверие ангелу, и за это тот покарал его немотой, пишет Calend.ru.

После того, как Дева Мария узнала, что ее родственница Елисавета в положении, она пришла навестить ее и «когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа» (Лк.1:41). Таким образом своей матери Иоанн предсказал мессию, еще будучи в утробе.