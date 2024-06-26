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В России и мире

Джо Байден заразился коронавирусом

18.07.2024 02:26|ПсковКомментариев: 0

Президент США Джозеф Байден сдал положительный тест на коронавирус. В Белом доме заверили, что глава государства переносит заболевание легко. Однако его запланированное на 17 июля выступление на конференции UNIDOSUS в Лас-Вегасе отменено, передают иностранные и российские СМИ.

«Ранее сегодня после первого мероприятия в Лас-Вегасе президент Байден сдал положительный тест на COVID-19. Он неоднократно вакцинирован, и у него легкие симптомы»,— сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. На время самоизоляции Джозеф Байден будет находиться у себя дома в Рехобот-Бич (штат Делавэр). Ему уже сделали первую инъекцию противовирусного препарата Paxlovid.

Согласно медицинскому заключению, опубликованному на сайте Белого дома, сегодня у Байдена были выявлены симптомы заболевания верхних дыхательных путей, включая насморк и кашель. После чего врачи взяли у него анализы на COVID-19. Результат оказался положительным.

Как отмечает «Коммерсант», COVID-19 у Джо Байдена диагностируют не впервые. В последний раз об обнаружении у 81-летнего президента США коронавирусной инфекции Белый дом сообщал в июле 2022 года. Тогда симптомы у него проявлялись умеренно, он работал в дистанционном режиме. О выздоровлении Байдена Белый дом сообщил спустя семь дней после положительного результата тестирования.

Фото: lenta.ru

Источник: Псковская Лента Новостей
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