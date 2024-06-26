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В РФ хотят запретить покупку и эксплуатацию глушилок GPS без разрешения Минобороны

Россиянам, которые хотят использовать средства противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), необходимо будет в Минобороны оформить разрешение на покупку. А после этого получить от государства частоты для их использования. Об этом говорится в проекте решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), заседание которой намечено на конец июля.

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Предполагается, что это разрешение надо будет прикладывать к заявке на получение частот для «глушилки» в ГКРЧ. В документе речь идет о радиоблокираторах, работающих в полосах 1164-1300 МГц и 1559-1610 МГц, с мощностью, которая обеспечивает подавление на дистанциях свыше нескольких десятков и даже сотен метров, пишут «Известия».

В нижнем диапазоне работают системы радионавигации, используемые военными и гражданскими самолетами, в верхнем — системы спутниковой навигации: американская GPS, российская ГЛОНАСС, китайская Beidou, объяснил один из специалистов в области распределения частот. Очевидно, что применение таких систем не может обходиться без разрешения профильных ведомств, считает он. В то же время, по крайней мере в открытом доступе нет документов, регламентирующих использование «глушилок GPS» для широкого круга пользователей, утверждает он.

В диапазоне 1559-1610 МГц работают все мировые навигационные системы, которые в том числе используют беспилотные летательные аппараты и средства их подавления, отметил партнер ComNews Research Леонид Коник.

«Эти средства продаются в интернете. Например, устройство ЛПД-801, способное подавить сигнал любой навигационной системы, а также систем управления беспилотниками в полосах 2,4 ГГц или 5,8 ГГц, можно купить за 900-970 тыс. рублей, а схожий «Дрон 1200» — за 160-170 тыс.», — приводит он примеры.

Люди и бизнес на фоне новостей о сбитых над российской территорией беспилотниках стали массово скупать такие устройства, отметил Леонид Коник. Не имея технической квалификации, они способны принести вред другим пользователям радиочастотного спектра: от аэропортов до спецслужб, полагает эксперт.