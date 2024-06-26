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Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $2 500 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 04:28 мск, цена на драгметалл составляла $2 501 за тройскую унцию (+1,65%). По состоянию на 04:31 мск стоимость золота ускорила рост до $2 502 за унцию (+1,56%), пишет ТАСС.

Предыдущий рекорд в ценах на золото был установлен 20 мая. Тогда цены поднялись максимума в $2449,89 за унцию.