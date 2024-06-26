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В России и мире

Члена Совета Федерации заподозрили в организации убийства

02.08.2024 14:57|ПсковКомментариев: 0

Члена Совета Федерации Дмитрия Савельева заподозрили в причастности к организации убийства, сообщили в правоохранительных органах.

«В полном соответствии с действующим законодательством Генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Савельева Дмитрия Владимировича в связи с установлением его причастности к организации убийства», — говорится в заявлении.

Позднее официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов подтвердил эту информацию.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко вскоре сообщил, что с Савельева сняли неприкосновенность. Сенатора попросили покинуть зал заседаний, на выходе его задержали сотрудники правоохранительных органов «для проведения следственных мероприятий», пишет РИА Новости

Дмитрий Савельев стал членом Совета Федерации от Тульской области в 2016 году. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

В верхней палате парламента Савельев с октября 2016-го по ноябрь 2023 года был членом комитета по бюджету и финансовым рынкам. Затем он вошел в комитет по экономической политике.

Источник: Псковская Лента Новостей
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