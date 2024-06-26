В России и мире

Объем кредитов населения достиг рекордных 37 трлн рублей

Совокупный объем кредитов россиян по итогам первого полугодия достиг 37 трлн рублей, рассказали в пресс-службе Центробанка (ЦБ РФ). Там уточнили: с января по июль розничный портфель (в него входят потребзаймы, ипотека и автокредиты) вырос на 10% или на 3,4 трлн.

В прошлом году динамика была меньше — за аналогичный период 2023-го объем ссуд населения увеличился на 9,5%, или на 2,6 трлн рублей, добавили в ЦБ. При этом ставки тогда были значительно ниже. В январе – июне 2023-го ключевая находилась на уровне 7,5%, а в первые шесть месяцев 2024 года равнялась 16%, пишут «Известия».

Существенную часть прироста в этом году обеспечила ипотека (1,7 трлн рублей), отметили в Центробанке. Там пояснили: это связано с действием госпрограмм, ставка по которым нечувствительна к изменению ключевой. Особенно в мае-июне спрос на льготную ипотеку был очень высоким, поскольку россияне стремились успеть взять кредит до завершения действия льготной ипотеки на новостройки под 8% и ужесточения семейной после 1 июля.

В крупнейших банках подтвердили значительное повышение выдач займов в январе – июне 2024-го по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

