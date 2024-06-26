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Сбитая сегодня ночью украинская ракета упала на жилой дом в Курске

Сбитая сегодня ночью украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Видео: Андрей Смирной / «ВКонтакте»

На месте падения на многоэтажный дом обломков сбитой украинской ракеты в Курске работали все оперативные службы.

«К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент (1:37 по мск времени - ред.) пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии», - сказал Алексей Смирнов.

На месте работали несколько бригад скорой помощи. По поручению врио губернатора на место происшествия заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак.

Также в ночь с 10 на 11 августа различные Telegram-каналы начали распространять информацию о заходе диверсионно-разведывательных групп в Беловский район Курской области. В этой связи к жителям обратился глава администрации района Николай Волубуев и его коллеги.

Видео: Николай Волубуев / «ВКонтакте»

«В настоящее время ситуация стабильная, но очень напряженная», - заявил глава района.

Напомним, 6 августа Минобороны России сообщило, что с 8.00 утра противник после огневой подготовки силами до трехсот боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия государственной границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневое поражение по противнику в районе государственной границы и резервам на территории Сумской области.

На сегодняшний день бои в Курской области продолжаются.