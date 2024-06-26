В России и мире

Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью COVID и оспой обезьян в РФ

В России есть собственная современная вакцина против оспы обезьян, но пока что нет необходимости применять ее, рассказала в интервью на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, на данный момент не имеет смысла переживать: в России нет риска распространения оспы обезьян. На территории Африки ситуация остается сложной, однако в РФ предпринимаются меры против распространения болезни.

«Еще в 2022 году, когда это было описано первый раз, мы сделали свою моно тест-систему на оспу обезьян. Она есть во всех наших точках по всей стране, запасы поддерживаются, при необходимости проводится диагностика. Алгоритмы работают», — объяснила она.

За всё время на территории России было выявлено всего три завозных случая. Инфицированных оперативно обнаружили, распространения допущено не было.

«У нас есть вакцина от оспы обезьян. «Вектор» разработал прекрасную вакцину 4-го поколения, эффективность которой показали в межведомственном исследовании. Но прививать сегодня мы никого не предполагаем. Только по ситуации. А у нас ситуации, требующей этого, нет», — подчеркнула Попова.

Обстановка в России остается безопасной и в случае с коронавирусом, «Известия». Попова отметила, что одна из важнейших задач — извлечь уроки из прошедшей пандемии. В настоящее время в РФ прорабатывают самые разные способы противодействия инфекции с учетом того, что уже известно о коронавирусе.

«Мы обладаем полным спектром современных инструментов для мониторинга, анализа и прогноза развития эпидситуации: геномный надзор за микроорганизмами, иммунологический надзор в популяции, цифровые аналитические платформы и современные оборудованные референс-центры по всей стране», — проинформировала она.

