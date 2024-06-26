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Группа Linkin Park объявила о выходе нового альбома

Американская рок-группа Linkin Park объявила о выходе первого студийного альбома с момента кончины фронтмена группы Честера Беннингтона в 2017 году, альбом будет называться From Zero («С нуля») и выйдет 15 ноября этого года.

«Спасибо, что настроились на волну. Наш новый альбом From Zero выходит 15 ноября», - говорится в сообщении на официальной странице Linkin Park в соцсети Facebook*. Новый альбом будет состоять из 11 песен, пишет РИА Новости.

В ходе прямого эфира, который Linkin Park провела этой ночью, также были представлены новая вокалистка группы Эмили Армстронг и новый барабанщик Колин Бриттейн, при этом к составу группы не присоединился ее прежний барабанщик Роб Бурдон. На сайте группы появилась информация о предстоящем мировом турне с новым альбомом, концерты пройдут этой осенью.

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