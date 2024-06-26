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В Москве загорелся ВГИК

Пожар возник в здании Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С. А. Герасимова в Москве. Об этом сообщили в оперативных службах.

«В одной из аудиторий на пятом этаже по адресу: улица Вильгельма Пика д. 3, стр. 1, горит мебель и оборудование. Площадь пожара составляет около 30 кв. м», - сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что пожар локализовали, а затем объявилии о ликвидации возгорания.

Из здания были эвакуированы около 50 человек. Информации о пострадавших не поступало, пишет ТАСС.