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Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о выявлении ортонайровируса в Китае

Циркуляция ортонайровируса, обнаруженного ранее в Китае, в России не зафиксирована, ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае ученые выявили новый опасный вирус, переносимый клещами, пишет РИА Новости.

Как отметили в Роспотребнадзоре, специалисты ведомства постоянно мониторят инфекционные и вирусные заболевания. Случае заражения ортонайровирусом в России не выявили.

По линии двухстороннего сотрудничества Роспотребнадзор запросил информацию об эпидемиологической обстановке у Госууправления по профилактике и контролю заболеваний КНР.

Ситуация находится на контроле ведомства.