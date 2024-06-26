Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о выявлении ортонайровируса в Китае

Циркуляция ортонайровируса, обнаруженного ранее в Китае, в России не зафиксирована, ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае ученые выявили новый опасный вирус, переносимый клещами, пишет РИА Новости.
Как отметили в Роспотребнадзоре, специалисты ведомства постоянно мониторят инфекционные и вирусные заболевания. Случае заражения ортонайровирусом в России не выявили.
По линии двухстороннего сотрудничества Роспотребнадзор запросил информацию об эпидемиологической обстановке у Госууправления по профилактике и контролю заболеваний КНР.
Ситуация находится на контроле ведомства.