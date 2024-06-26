Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
карта отдыха и туризма
Ресторан-бистро «Лёвенъ»
Как создать ТОС
«Лёвенъ»: Локальные продукты
Билеты на «Граф Монте-Кристо»
Легкий пар: чуткая штука
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Господин Рейтингомер
Первая ягода
Аграрий с джойстиком в руках
Кружки и секции для детей
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
заработать на Пушкине
 
 
 
ещё В России и мире 26.06.2024 15:010 Лидер группы «Руки вверх» приехал в женский монастырь 09.09.2024 07:400 Российские ученые нашли способ ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз 09.09.2024 07:000 Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о выявлении ортонайровируса в Китае 08.09.2024 20:430 Турчак лидирует на выборах главы Республики Алтай 08.09.2024 18:141 Президент Латвии заявил о падении «российского военного дрона» недалеко от границы с Псковской областью 08.09.2024 17:110 Исполнилось 83 года со дня начала блокады Ленинграда
 
 
 
Самое популярное 03.09.2024 12:571 В Госавтоинспекциях Пскова и Псковской области сменились руководители 06.09.2024 14:220 Когда дожди накроют Псковскую область, рассказала синоптик 02.09.2024 18:530 Стала известна степень опьянения женщины, врезавшейся в автобус на площади Ленина 05.09.2024 13:244 Фотофакт: Пешеходный мост через реку Пскову обретает окончательный вид 04.09.2024 15:023 Пскович предстанет перед судом за убийство соседей за громкую музыку
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Российские ученые нашли способ ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз

09.09.2024 07:40|ПсковКомментариев: 0

Российские ученые нашли способ ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз - они создали автоматический механизм анализа и исправления ошибок во время обучения, рассказали в компании Cognitive Pilot.

«Специалисты компании Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies) смогли решить сложную задачу, позволяющую существенно повысить эффективность обучения нейронных сетей за счет создания автоматического механизма анализа и исправления ошибок, совершаемых нейронной сетью при обучении. … Технология также позволяет сократить время обучения (с учетом отбора данных) в 15-20 раз», - сказали в компании.

Новая технология получила название Cognitive Neural Network Hospital, потому что она способна «вылечивать больные места» нейросети, пишет РИА Новости. Это происходит в два этапа: сначала технология определяет самые слабые зоны, а потом благодаря полученной информации выявляются новые данные, которые не в точности совпадают, но похожи на совершаемые ошибки. Она помогает анализировать типы ошибок и классифицировать их по группам.

Cognitive Neural Network Hospital позволяет повысить эффективность обучения ИИ на 40%, отметили специалисты.

«Сокращение времени обучения и повышение его эффективности в итоге позволяют на порядки сократить время разработок ИИ-систем автопилотирования, что в итоге дает возможность пользователям наших систем - агрохозяйствам, пассажирам умных трамваев и т.д., - возможность постоянно пользоваться самыми новыми и самыми совершенными решениями. Создание технологий такого класса, по мнению аналитиков, - это новый, перспективный рынок, который уже в ближайшие пять лет может составить несколько миллиардов долларов», - прокомментировала генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок получил высшее образование в регионе?
В опросе приняло участие 152 человека
09.09.2024, 07:400 Российские ученые нашли способ ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз 09.09.2024, 07:240 Петр Алексеенко: Народ голосовал «ногами» 09.09.2024, 07:200 Пенсии в 2025 году проиндексируют по новым правилам дважды 09.09.2024, 07:000 Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о выявлении ортонайровируса в Китае
09.09.2024, 00:460 Стали известны предварительные итоги досрочных выборов главы Гдовского района 08.09.2024, 23:350 «Михайловский бастион»-2024. ФОТОРЕПОРТАЖ 08.09.2024, 23:330 Детский духовой оркестр имени Александра Роора продолжил традицию выступлений на фестивале «Михайловский бастион» 08.09.2024, 23:270 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 9 сентября
08.09.2024, 23:230 Каждый делает свой выбор сам — Анна Дмитриева о явке на выборы 08.09.2024, 23:110 Сближение Марса и звездного скопления на предрассветном небе запечатлел пскович 08.09.2024, 23:061 «Хорошо отработали»: Антон Минаков оценил работу избирательной комиссии 08.09.2024, 22:572 Андрей Турчак избран главой Алтая
08.09.2024, 22:530 Артур Гайдук о выборах в Гдове: Такого прессинга никогда не было 08.09.2024, 22:460 Иван Мешков: Залог победы на выборах — работа с избирателями 08.09.2024, 22:390 Игорь Романов: Явка была низкой 08.09.2024, 22:350 Новую воркаут-площадку поставят в псковской деревне Адорицы
08.09.2024, 22:340 Александр Козловский: Я уверен в победе однопартийцев 08.09.2024, 22:310 Иван Мешков лидирует на выборах в Гдове, набирая свыше 56% голосов 08.09.2024, 22:260 Сергей Вострецов: Мигранты нам нужны не как осеменители, а как рабочие руки 08.09.2024, 22:240 Опубликованы предварительные итоги довыборов депутата Псковской гордумы по округу №5
08.09.2024, 22:180 В «Единой России» заявили об историческом максимуме результатов в ЕДГ 08.09.2024, 22:000 Депутат Псковской гордумы лидирует на выборах главы Гдовского района 08.09.2024, 21:590 Где оформляют отметки о принадлежности к гражданству РФ детям, напомнили псковичам 08.09.2024, 21:570 По предварительным результатам довыборов депутата в Пскове побеждает Анна Дмитриева
08.09.2024, 21:270 Двух белых цапель заметили в псковском Дендропарке 08.09.2024, 21:060 Мотоциклист и его пассажирка пострадали в ДТП в Красногородском округе 08.09.2024, 21:010 Главный режиссер Дома офицеров лидирует на довыборах депутата Псковской гордумы 08.09.2024, 20:430 Турчак лидирует на выборах главы Республики Алтай
08.09.2024, 20:360 Александр Седунов: Жалоб от избирателей в Центр общественного наблюдения не поступало  08.09.2024, 20:340 Отзывы о товарах в интернете оставляют 7 из 10 псковичей — опрос  08.09.2024, 20:290 Игорь Сопов: Явка на выборах достаточно высокая для муниципальных кампаний по Псковской области 08.09.2024, 20:270 Великолучанин лишился денег при попытке купить «Хаски»
08.09.2024, 20:170 Алексей Репников: Будем надеяться, что сотрудничество с Мариинским театром только начинается 08.09.2024, 20:000 Голосование на муниципальных выборах завершилось в Псковской области 08.09.2024, 19:440 Теплую неделю без сильных осадков прогнозируют синоптики на Северо-Западе 08.09.2024, 19:320 Избирательные участки в Пскове, Гдовском и Плюсском районах посетил депутат Госдумы
08.09.2024, 19:171 Гала-концерт III фестиваля «Михайловский бастион» стартовал на псковском «Машиностроителе» 08.09.2024, 19:175 В центре Пскова продолжают игнорировать запрет на услуги проката лошадей 08.09.2024, 19:040 Скончался бывший ведущий КВН Александр Масляков  08.09.2024, 18:410 Юный велосипедист попал под колеса автомобиля на улице Венской под Псковом
08.09.2024, 18:360 Свыше 35% избирателей проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области 08.09.2024, 18:270 «Его везде ждут, по нему скучают»: талисман выборов Барсик посетил пять участков в Пскове 08.09.2024, 18:141 Президент Латвии заявил о падении «российского военного дрона» недалеко от границы с Псковской областью 08.09.2024, 18:110 СМИ сообщили о похищении духовника патриарха, в прошлом насельника Псково-Печерского монастыря
08.09.2024, 17:520 Иноагентов в РФ за отсутствие маркировки оштрафовали в общей сложности на 1 млрд рублей 08.09.2024, 17:450 Пенсионерка в фиолетовой куртке ушла в гдовский лес и пропала 08.09.2024, 17:270 Фура «Великолукского мясокомбината» сбила мотоциклиста 08.09.2024, 17:110 Исполнилось 83 года со дня начала блокады Ленинграда
08.09.2024, 16:520 Четыре женщины пострадали в результате тройного ДТП в Великолукском районе 08.09.2024, 16:441 Санавиация за август доставила из Гдова в Псков 10 пациентов 08.09.2024, 16:220 Голосование на выборах губернатора Петербурга продолжается в Псковской области 08.09.2024, 16:030 В псковском «Яблоке» не согласились с позицией руководителя облизбиркома о нарушениях в Гдове
08.09.2024, 15:443 Поликлиника отказала псковичу в медицинской помощи, потому что он уже «умер» 08.09.2024, 15:320 Погибшими при пожаре в стругокрасненской деревне оказались дачники из Петербурга 08.09.2024, 15:260 Явка на муниципальных выборах в Псковской области превысила 33% 08.09.2024, 15:050 Автором «Тотального диктанта» 2025 года станет Марина Москвина
08.09.2024, 14:450 Шары и наклейки дарят юным посетителям детских уголков на выборах в Псковской области 08.09.2024, 14:250 Спортсмены из России заработали 64 медали на Паралимпиаде-2024 08.09.2024, 14:050 Дмитрий Шахов: Замещение депутатских мандатов идет на реальной альтернативной основе 08.09.2024, 13:440 Владимирскую икону Пресвятой Богородицы чтут православные 8 сентября
08.09.2024, 13:240 Подготовка к концерту фестиваля «Михайловский бастион» идет на псковском «Машиностроителе» 08.09.2024, 13:011 Член облизбиркома от партии «Яблоко» нарушает законодательство на выборах главы Гдовского района — Игорь Сопов 08.09.2024, 12:500 Пенсионерка из Новоржева «одолжила» мошеннику почти 30 тысяч рублей 08.09.2024, 12:250 Явка на муниципальных выборах в Псковской области приблизилась к 30%
08.09.2024, 12:050 Исследование показало, на что откладывают деньги россияне 08.09.2024, 11:450 До +28 градусов прогреется воздух в Псковской области 9 сентября 08.09.2024, 11:250 Взрывоопасные предметы идентифицировали в лесах Псковской области 08.09.2024, 11:050 Международный день грамотности отмечают 8 сентября
08.09.2024, 10:441 Новый артист псковского драмтеатра дебютировал в спектакле «Пигмалион» 08.09.2024, 10:240 20 человек поставили личные рекорды в Пскове в 117-м забеге «5 вёрст» 08.09.2024, 10:020 Семь военных оркестров дали концерты в муниципалитетах Псковской области 08.09.2024, 09:410 Велодорожки появились на обновленной улице Яна Фабрициуса в Пскове
08.09.2024, 09:231 Три человека погибли при пожаре в стругокрасненской деревне Ксти 08.09.2024, 09:000 РФ вошла в двадцатку стран мира по доступности мяса 08.09.2024, 08:000 Последний день муниципальных выборов стартовал в Псковской области 07.09.2024, 23:003 В Пскове микроавтобус сбил женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru