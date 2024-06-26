Нефтегазовая отрасль стала самой высокооплачиваемой в РФ в I полугодии

Напротив, наиболее скромные заработки традиционно фиксировались у представителей легкой промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства.
«Возглавляют антирейтинг низких зарплат производители одежды - в первой половине 2024 года они в среднем получали 37,7 тыс. рублей до вычета подоходного налога. За ними следует персонал заведений общепита - 45,5 тыс. рублей, чуть выше зарплаты у сотрудников почты и курьерских служб - 47 тыс. рублей», - отмечается в исследовании.Также невелики заработки на кожевенных производствах, у производителей мебели, ветеринаров, сотрудников охранных служб, на текстильных фабриках.
Номинальный рост средних заработков россиян за I полугодие 2024 года год к году составил 19,1%, что почти в 2,5 раза выше среднемесячной потребительской инфляции (7,9%). Больше зарабатывать стали трудящиеся всех сфер без исключения, но прибавки к трудовым доходам распределились неравномерно.
«Наибольший рост - на 48,1%, или в 1,5 раза - коснулся зарплат представителей игорного бизнеса, букмекерских контор, тотализаторов и организаторов лотерей: до 118,3 тыс. рублей. Их прибавка к заработку в среднем составила 38,5 тыс. рублей - это больше, чем получают в месяц производители одежды. Справедливости ради следует заметить, что за аналогичный период год назад в этой сфере, напротив, фиксировалось падение средних зарплат - на 7,7%», - продолжают эксперты.
На втором месте сфера аренды и лизинга (от автотранспорта, самокатов, предметов личного пользования и бытовых приборов до интеллектуальной собственности, но за исключением недвижимости) - там заработки работников в среднем увеличились за год на 31,2%, или примерно на треть, до 100 тыс. рублей. Также заметно - на 30,6%, до 83,9 тыс. рублей - выросли зарплаты в автопроме. Хорошая динамика фиксировалась также в деревообработке.