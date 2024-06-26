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Нефтегазовая отрасль стала самой высокооплачиваемой в РФ в I полугодии

Самые высокие зарплаты в России в первой половине 2024 года получали специалисты нефтегазовой отрасли, топ-менеджеры и консультанты по вопросам управления, а также программисты. К таким выводам пришли эксперты аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, изучив данные Росстата о заработках сотрудников по полному кругу предприятий.

«За первую половину 2024 года самый большой номинальный рост зарплат был отмечен в марте - тогда средние заработки россиян год к году выросли с 71,3 тыс. рублей до 87,7 тыс. рублей, или на 23%. Для сравнения, в марте 2023 года фиксировалась, напротив, самая скромная динамика роста зарплат год к году - 6,9%», - рассказала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

По ее словам, за год разрыв в зарплатах между отраслями усилился: если в первой половине 2023 года он составлял 5,2 раза, то в 2024 году за соответствующий период межотраслевое зарплатное неравенство выросло до 5,7 раза. «Такая динамика связана прежде всего с торможением роста зарплат в самой низкооплачиваемой отрасли - производстве одежды. Если в первой половине 2023 года заработки производителей одежды выросли почти на треть, то в первом полугодии 2024 года темпы индексации зарплат в отрасли упали до 12,7%. В то же время трудовые доходы зарплатных лидеров - нефтяников и газовиков - выросли на четверть, закрепив межотраслевой разрыв», - пояснила она.

По данным консалтинговой сети, в число самых высокооплачиваемых вошли также финансисты и страховщики (190,6 тыс. рублей), работники авиационной отрасли (171,1 тыс. рублей), производители табачных изделий (162,9 тыс. рублей), кадры в сфере трубопроводного транспорта (149,8 тыс. рублей), специалисты в области аквакультуры и рыболовства (144,2 тыс. рублей), а также научные работники (127,5 тыс. рублей), пишет ТАСС.