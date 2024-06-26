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Магнитная буря накроет Землю 10 сентября

Плазменное облако размером около 30 млн километров приближается к Земле. Данная информация следует из данных лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Изображение от freepik

По оценкам учёных, когда оно достигнет планеты, то спровоцирует магнитную бурю уровня G2. Колебания магнитосферы планеты начнутся с вечера 10 сентября и будут иметь среднюю силу.

Пик активности бури придётся на полночь, на спад она пойдёт после полудня 11 сентября.

Напомним, 9 сентября на Солнце произошел мощный выброс плазмы и вероятность лобового удара для нового облака составляет более 90%.