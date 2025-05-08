В России и мире

На футболиста Смолова завели уголовное дело из-за драки в «Кофемании»

Бывший форвард «Краснодара» Фёдор Смолов стал фигурантом уголовного дела из-за драки, которая произошла в мае в «Кофемании».

Фото: РИА Новости

В отношении футболиста возбуждено уголовное дело из-за драки с его участием. У пострадавшего диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

5 июля стало известно, что 28 мая в кафе «Кофемания» в центре Москвы Смолов ударил двоих мужчин. Предположительно, ему не понравилось, что они громко обсуждали его и оскорбляли. При этом он заплатил одному из пострадавших 1 млн рублей, пишет RT.