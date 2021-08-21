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Гусельными наигрышами и сочными яблоками проводили лето в Палкино

Палкинский район провел долгожданный праздник «Сказочная Купала». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, эта фестивальная традиция получила особую популярность у жителей и гостей Палкино еще в 2018 году, когда главным режиссером праздника стал заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда. Тогда на «Сказочную Купалу» съехались сотни гостей из соседних районов, а праздничная поляна гудела от песен, закличек и танцев.

В 2020 году палкинцы решили повторить понравившийся фестиваль, но эпидемиологическая ситуация сделать этого не позволила. Еще одна попытка проведения праздника случилась в июле 2021 года (в традиционные купальские даты), но также не увенчалась успехом. И только в конце августа региональное отделение Роспотребнадзора разрешило провести «Сказочную Купалу», но в усеченном формате – без широкой ярмарки и массовых гуляний.

29 августа в Палкинском центре досуга состоялся долгожданный фестиваль, где каждый участник нашел занятие по душе. Дети охотно мастерили тряпичных кукол, водили хороводы и играли в горелки.

Старшее поколение концертом порадовали фольклорные коллективы разных районов. К фестивалю присоединились псковские гусляры из ансамбля «Лель», солисты ансамблей «Очелье» и «Старинные напевы», а также порховский «Хор русской песни».

«Долгожданный фестиваль состоялся, пусть и не в традиционные даты, но так же ярко, громко и весело. На купальских проводах лета палкинцы не останавливаются и обещают провести ярмарку и широкие массовые гуляния, когда позволит эпидемиологическая ситуация», - отметили в ТКД.