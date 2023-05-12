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Наблюдается небывалый спрос у производителей на участие в ярмарке «Виноград» – Ольга Тимофеева

Наблюдается небывалый спрос у производителей на участие в эногастрономической ярмарке «Виноград». Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мероприятие будет ярким и масштабным. Концепция ярмарки остается прежней. Увеличатся детские зоны и количество торговых мест. В этом году небывалый спрос со стороны производителей и продавцов, их предложений своей продукции, чтобы попасть на нашу ярмарку», – отметила Ольга Тимофеева.

Чтобы успеть зарегистрироваться и стать полноценным участником фестиваля, необходимо обратиться в МП «Парки и ярмарки», которое предоставляет торговые места, уточнила она.

«Именно на эти дни в псковских гостиницах уже забронированы все места гостями из Санкт-Петербурга из Москвы», – заключила председатель комитета по культуре.

Напомним, эногастрономическая ярмарка «Виноград» пройдёт в Пскове с 17 по 25 июня.