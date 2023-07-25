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«Беседка»: «Наше море» позитива, музыки и уха-рекордсменка. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 августа.

С 4 по 6 августа в Гдовском районе на берегу Чудского озера будет проходить фестиваль «Наше море». Организаторы обещают гостям летнюю музыку, танцы под открытым небом, вкусную еду, самую «большую» уху и море позитива. Подробнее о программе фестиваля и сюрпризах, которые ждут гостей, в студии рассказали директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова и начальник отдела специальных проектов ТКД Александр Робин.

Провела эфир Дина Дабришюте.