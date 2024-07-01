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Кинофестиваль «Западные ворота» откроется в Пскове 5 июля

V Международный кинофестиваль «Западные ворота» откроется в Пскове сегодня, 5 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов. Гости фестиваля также смогут принять участие в работе «круглых столов» и посетить мастер-классы.

В конкурсную программу МКФ войдут шесть новых фильмов из Китая, Монголии, Киргизии, Греции, Беларуси и России. А в международную секцию «Панорама» – из Киргизии, Азербайджана и России.

Также в программе фестиваля: 13 тематических секций, ретроспективы, специальные сеансы, конкурс короткометражных фильмов, гала-премьеры, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.

Псковичи смогут сами стать участниками творческих соревнований. Оценивать фильмы будет профессиональное жюри, однако обладателя Гран-при фестиваля выберут путем зрительского голосования.

«Блиндаж» (16+) станет фильмом открытия и закрытия V Международного кинофестиваля «Западные ворота». Премьера фильма в России состоялась 25 апреля 2024 года.

«Сергей — врач скорой помощи. Его лучший друг, немец Пауль, раньше перегонял машины в Россию из Германии. Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941-й год и сталкивает с войной. Они принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни», - рассказали о фильме организаторы.