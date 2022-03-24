Сцена / Концерты

Поучаствовать в создании фасадных часов приглашают псковичей

Масштабный концерт в поддержку проекта «Время творить!» пройдет 18 мая в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе города, цель проекта – создать уникальный арт-объект – фасадные часы ручной работы, которые станут украшением исторического центра города.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Реализует его Детская школа искусств города Пскова при поддержке Псковской областной филармонии. На концерте «Время творить!» выступят творческие коллективы школы искусств. Юные артисты представят театральные этюды, музыкальные произведения разных эпох и стилей, танцевальные зарисовки.

Все зрители станут участниками проекта и внесут свою лепту: на средства от продажи билетов приобретут самый дорогостоящий элемент – электронный часовой механизм. Сейчас на фасаде здания Детской школы искусств уже установлен циферблат. Над его созданием в керамической мастерской трудились ученики художественного отделения. Они изготовили из глины 12 цветных керамид с изображениями знаков зодиака и распределили их по циферблату – каждому часу соответствует свой знак. Автор проекта - преподаватель школы, псковский художник Дмитрий Яблочкин.

В основе оформления часов – уникальная авторская концепция. В орнаменте художник использовал элементы древней псковской архитектуры, которые применяли псковские зодчие в оформлении храма Василия Блаженного в Москве. Циферблат визуально стилизован под часы Спасской башни Московского Кремля.

Билеты на концерт можно приобрести в кассе БКЗ и онлайн.