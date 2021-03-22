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Нового председателя псковского отделения СТД изберут 5 апреля

Нового председателя Псковского регионального отделения Союза театральных деятелей России изберут 5 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского драмтеатра, на этот день назначена отчетно-выборная конференция. Она проходит раз в 5 лет.

На отчетно-выборной конференции региональное отделение отчитывается о проделанной работе, анализируется театральная ситуация в регионе и избирается председатель.

Для участия в мероприятии заявлено около 50 делегатов - это представители и руководители региональных театров (Пушкинского театра драмы, Театра кукол и Великолукского драматического театра).

Напомним, с 1986 года Псковское региональное отделение СТД возглавляет народный артист России Юрий Новохижин.