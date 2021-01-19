Сцена / Проекты

Опубликована афиша киноклуба «Молоко и Сено»

Киноклуб Псковского театра драмы «Молоко и Сено» опубликовал афишу на февраль, март и апрель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

«Каждые выходные зрителей приглашают на показы культового европейского кино. В афише – фильмы Матье Кассовица, Паоло Соррентино, Пола Верховена, Гаспара Ноэ, начиная с 1990-х и заканчивая лентами, вышедшими несколько лет назад», - отметили в театре.

«Ненависть» (1995) – Матье Кассовиц. В главных ролях: Венсан Кассель, Юбер Кунде, Саид Тагмауи, Матье Кассовиц.

Сеансы пройдут 6 февраля в 20:00 и 27 февраля в 18:00.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского драмтеатра

«Необратимость. Полная инверсия» (2002) – Гаспар Ноэ. В главных ролях: Моника Беллуччи, Венсан Кассель, Альбер Дюпонтель, Филипп Наон, Жо Престиа.

Сеансы состоятся 13 февраля в 20:00 и 5 марта в 18:00.

«Молодость» (2015) – Паоло Соррентино. В главных ролях: Майкл Кейн, Харви Кейтель, Рейчел Вайс, Пол Дано, Джейн Фонда.

Сеансы планируются 20 марта и 3 апреля в 18:00.

«Основной инстинкт» (1992) – Пол Верховен. В главных ролях: Шэрон Стоун, Майкл Дуглас, Джордж Дзундза, Джинн Трипплхорн, Дэнис Арндт.

Сеансы организуют 13 и 27 марта в 18:00.

«Лоро» (2018) – Паоло Соррентино. В главных ролях: Тони Сервилло, Елена София Риччи, Риккардо Скамарчо, Касья Смутняк

Посетить сеанс можно 17 апреля в 18:00.

Кинопоказы проходят в Новом зале Псковского театра драмы (второе здание театра по адресу: ул. Пушкина, 13А, третий этаж). Стоимость билета: 150 рублей.

Ознакомиться с афишей можно на официальном сайте театра по хештегу #страннопропускать.

Возрастное ограничение: 18+