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Первый спектакль для слабовидящих зрителей представили в псковском театре

Спектакль Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина «Ионыч» впервые посетили слабовидящие и незрячие жители города. Театр продолжает реализацию уникального проекта «Навстречу незрячему зрителю». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Спектакль с тифлокомментированием у нас состоялся, можно сказать, в первый раз. В прошлом году мы создавали тифлокомментарии и тестировали их, в этом году мы сосредоточились именно на показах. Мы приглашаем незрячих на классические постановки, наиболее популярные у зрителей Псковской драмы. Спектакли "Ионыч", "Пиковая дама", "Метель", "И смех, и грех" будут интересны людям разного возраста», – рассказала заместитель художественного руководителя по проектам и фестивально-гастрольной деятельности, куратор проекта Марина Николаева.

Слабовидящим зрителям театра выдали специальные приборы, в наушники поступал тифлокомментарий специалиста. Татьяна Кондратьева, профессиональный тифлокомментатор высшей категории, уже 15 лет работает в Псковской областной библиотеке для незрячих и слабовидящих.

Комментарий происходит в режиме реального времени. Находясь в специальной комнате, специалист смотрит на экран и рассказывает зрителям, что происходит на сцене. «Первое правило тифлокомментатора – говори о том, что ты видишь. Второе правило – не говори о том, чего ты не видишь. И самое важное правило – говорить, не мешая диалогам актеров», – поделилась Татьяна Кондратьева.

На спектакле «Ионыч» присутствовал 21 зритель с особенностями по зрению, для многих из них это был первый визит в театр. «Сегодня я была приятно удивлена. Комментарии очень помогают воображению, когда ты практически ничего не видишь на сцене, – отозвалась одна из зрительниц. – Спасибо нашей Татьяне Викторовне, она очень хорошо комментирует, у нее поставлен голос, аппараты были очень хорошими и удобными, легко было регулировать громкость. И, конечно, спасибо нашим актерам, спектакль чудный. Это был мой первый опыт, и, конечно, нужно продолжать».

Значимость проекта подчеркнули и артисты Псковского театра драмы. «Это очень важное событие. Здорово, что мы живем в 21-м веке, и прогресс настолько велик, что люди могут посетить наши спектакли вне зависимости от их физиологических особенностей. Это здорово, что театр становится доступен всем», – прокомментировала новый формат спектаклей исполнительница роли Катерины Ивановны в спектакле «Ионыч» Ксения Чехова.

Следующий спектакль с тифлокомментарием «Метель» пройдет в Псковском театре драмы 13 марта.

Записаться на спектакль или пригласить на него знакомого незрячего человека можно, позвонив тифлокомментатору Татьяне Кондратьевой по телефону 8 (911) 377-92-28 или 8 (8112) 72-42-53. Для зрителей с инвалидностью по зрению показы спектаклей будут бесплатными.